Bari, beve birra e va in escandescenza davanti la stazione: 31enne arrestato

BARI - Intensificati i controlli negli scali ferrovirio e lungo le tratte ferrate da parte dei poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise che, negli ultimi giorni, anche in in concomitanza con l’operazione a livello europeo denominata «Railpol-Rail action day», hanno controllato 3.233 persone, delle quali 1 arrestata e 2 indagate.

In manette è finito un 31enne barese che, nella stazione di Bari Centrale, è è stato notato consumare birra nel piazzale antistante la stazione. A seguito di controllo, è andato in escandescenza, aggredendo i poliziotti e cercando di fuggire. È stato arrestato per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Anche la compagna, una 25enne barese, ha reagito in malo modo contro gli agenti, per cui è stata denunciata per i medesimi reati, mentre altri tre individui che erano in loro compagnia, sono stati sanzionati per violazione della normativa anti-Covid.

Un 19enne, invece, qualche sera fa, è stato notato dagli agenti in corrispondenza del sottopasso giallo. Alla vista dei poliziotti, ha cercato di eludere i controlli ma, una volta fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di marijuana e cocaina per uso personale. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, dove, occultati in un pacchetto di sigarette, sono stati rinvenuti circa altri grammi di marijuana. Pertanto, il giovane è stato denunciato per possesso di stupeface