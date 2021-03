Rutigliano, furti rame a Ferrovie Sud est: recuperata una tonnellata di cavi

RUTIGLIANO - Nelle ultime settimane si è registrato, sulla tratta ferroviaria Bari- Taranto, un incremento di furti di cavi di rame della linea aerea di contatto, in danno delle Ferrovie del Sud Est, in particolare nelle zone di Rutigliano, Conversano e Castellana.

Nell’ambito dell’azione di contrasto al fenomeno, a conclusione di un’attività investigativa, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia Basilicata e Molise hanno effettuato un controllo presso un sito privato in agro di Valenzano rinvenendo, occultati all’interno di un locale, 1.080 chili di corda di rame (c.d. fune di sostegno) con relativi morsetti e bulloni; il titolare, un cinquantenne barese, non ha saputo fornire spiegazioni in merito al possesso.

L’ingente quantitativo di rame è stato sottoposto a sequestro penale mentre l’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per ricettazione.