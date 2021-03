Bari, sui muri dell'ex Manifattura Tabacchi spuntano i ritratti di quartiere

BARI - I ritratti fotografici dei residenti del quartiere Libertà di Bari saranno da domani in mostra sui finestroni dell’ex Manifattura tabacchi. L’esposizione open air di fotografia sociale «Libertà. Tratti», condotta dalla fotografa Teresa Imbriani con l’associazione La Giusta Causa, sarà visibile fino al 28 marzo, nell’ambito della programmazione delle iniziative della Rete civica urbana Libertà. L'obiettivo è quello di raccontare alcune persone che vivono o lavorano in uno dei quartiere più variegati e multietnici della città. Si tratta di 24 scatti a 24 persone in posa in un set semplice, con un telo nero di sfondo, allestito nei luoghi del quartiere: per strada, sui marciapiedi, nei sottani, nei negozi, nelle case che raccontano le persone che le abitano: Paolo ingegnere, Awa sarta, Vanusha badante, Natale fruttivendolo, Michele liutaio motociclista, Franco consulente sociale, e tanti altri. Diciotto ritratti saranno visibili da domani sui finestroni del palazzo dell’ex manifattura, lato di via Libertà, mentre nella sezione photogallery sul sito de La Giusta Causa e sui canali social dell’associazione saranno disponibili tutti gli scatti. "Il lavoro di Teresa Imbriani - dice il sindaco Antonio Decaro - è un racconto del quartiere attraverso i volti dei suoi protagonisti: i cittadini che ogni giorno vivono la ricchezza e le asperità del Libertà. Gli scatti e i poster realizzati sono un tocco di bellezza su uno degli edifici che presto torneranno a vivere con una nuova veste e una nuova funzione».