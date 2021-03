Bari, trentennale sbarco albanesi: ambasciatori Italia e Albania al Ciheam

BARI - L’ambasciatore d’Italia a Tirana, Fabrizio Bucci, l’ambasciatrice della Repubblica d’Albania, Anila Bitri Lani e la console generale della Repubblica d’Albania in Italia, Gentiana Mburimi, hanno visitato il CIHEAM di Bari. I rappresentanti diplomatici sono stati accolti da Maurizio Raeli, direttore dell’Istituto barese. Con la visita si è voluto far conoscere la sede italiana dell’Istituto, con le sue strutture di ricerca e formazione, consolidare i rapporti di collaborazione con la sede diplomatica italiana in Albania e porre le basi per future prospettive di cooperazione.

L’Albania è, dal 1992, nel novero dei Paesi membri del CIHEAM (Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei). Oltre un migliaio gli studenti albanesi che, negli anni, hanno frequentato i corsi di formazione nella sede italiana del CIHEAM e numerosissimi i progetti attuati dal CIHEAM Bari in Albania (MOAN, MED-Amin, No-Ble Ideas, Rete cooperativa sull'autenticazione dell’olio d’oliva, Medland, BiodivBalkans, per citarne alcuni). A latere dell’incontro, è stata consegnata un’auto destinata alle giovani donne vulnerabili della casa famiglia Rozalba del villaggio di Gjader.

La donazione, che rappresenta uno straordinario gesto di amicizia nei confronti del vicino popolo albanese, è stata realizzata grazie ai contributi del Club Rotary Bari Sud e del personale del CIHEAM Bari. La casa famiglia Rozalba, istituita dalla Comunità delle Maestre Pie Venerini, accoglie ragazze in situazioni di difficoltà e fornisce sostegno, educazione, assistenza e reinserimento di moltissimi giovani. La delegazione albanese era in visita a Bari per partecipare agli eventi organizzati in occasione del trentennale dello sbarco della popolazione albanese sulle coste pugliesi.