Comune Bari, pagamenti digitali: 7 nuovi sportelli informativi in diversi quartieri della città

BARI - Il Comune di Bari ha attivato sette nuovi sportelli informativi Urp, in diversi quartieri della città, per «supportare e accompagnare i cittadini nel passaggio dei servizi di pagamento su PagoPa».

Da oggi, infatti, tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica amministrazione devono essere eseguiti attraverso il sistema PagoPa, dal portale istituzionale del Comune che consente poi di accedere con link dedicati a ciascuno dei servizi richiesti: non sarà più possibile, quindi, effettuare pagamenti in favore dell’ente con bonifico su conto corrente bancario o postale. Resta invariato il sistema di pagamento dei F24 o F23 dei nuovi avvisi su tasse e tributi e relative sanzioni.

«Il passaggio obbligato al sistema PagoPa - spiega il vicesindaco e assessore all’Innovazione Eugenio Di Sciascio - rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione dei servizi avviato ormai da alcuni anni dal Comune di Bari per semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione. Si tratta di uno dei passaggi più attesi della trasformazione digitale nel nostro Paese, più volte rimandato, anche a causa dell’emergenza sanitaria, che innova profondamente l’iter amministrativo semplificando le transazioni economiche con l’ente, riducendo costi e tempi delle procedure e, al tempo stesso, rendendole sicure. Come sempre accade quando è in atto un cambiamento radicale delle nostre abitudini, è possibile che all’inizio i cittadini incontrino alcune difficoltà, ed è questa la ragione per la quale abbiamo previsto diversi punti di ascolto e supporto in modo da accompagnare i baresi in questo nuovo percorso, fermo restando che tutte le informazioni utili sono disponibili sulla pagina creata ad hoc sulla pagina del sito del Comune di Bari».