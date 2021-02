Bari, non si trova il personale per aprire l'ospedale in Fiera

La Regione è convinta che si potrà partire - come previsto - entro la fine del mese. Ma dall’incontro di ieri con i sindacati non sono emerse buone notizie per l’apertura dell’ospedale della Fiera del Levante: il Policlinico di Bari, che ha avuto in gestione la struttura realizzata dalla Protezione civile, non ha ancora presentato ufficialmente il piano di attivazione. E a un mese esatto dall’inaugurazione (16 gennaio) non c’è nessun accordo con il personale che dovrà trasferirsi.





Continua a leggere sull'edizione cartacea della Gazzetta del Mezzogiorno o sulla nostra edicola digitale