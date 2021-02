Covid e mafia, a Bari nasce osservatorio contro le infiltrazioni dei clan

BARI - Sarà costituito a Bari un osservatorio coordinato dalla Prefettura, con magistratura e forze dell’ordine, per monitorare le dinamiche criminali nell’attuale periodo di pandemia. E’ quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi in Prefettura, al quale hanno partecipato il procuratore generale Annamaria Tosto e il procuratore facente funzione Roberto Rossi, oltre a questore, comandante provinciale di carabinieri, guardia di finanza e direzione investigativa Antimafia. Nella riunione sono state analizzate le «conseguenze riferite al disagio economico-sociale che tale situazione emergenziale sta determinando» ed è «emersa la volontà di mettere a fattor comune i flussi informativi attraverso lo scambio sistematico di informazioni». L'Osservatorio avrà come obiettivo il monitoraggio del territorio «in previsione dei futuri aiuti economici previsti per la ripartenza economica soprattutto nei settori produttivi e commerciali delle attività economiche, duramente colpite nel periodo pandemico. Particolare attenzione - si legge in una nota della Prefettura - sarà dedicata a quei settori a rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata».