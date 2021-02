Bari, arrestato dalla Polizia ex «007» rumeno: era ricercato in tutta Europa

BARI - I poliziotti della Questura hanno arrestato il cittadino rumeno Daniel Dragomir, colpito da un mandato di arresto europeo ai fini di estradizione e consegna emesso dal Tribunale di Bucarest.

L’uomo, ex ufficiale del Servizio di intelligence della Romania, è ritenuto dalle autorità rumene responsabile dei reati riciclaggio di denaro, falso in atto pubblico e traffico di influenze illecite insieme ad altri connazionali con i quali, per evitare l’arresto nel proprio Paese, aveva fatto perdere le proprie tracce. Le ricerche di Dragomir e dei suoi complici sono state avviate dai poliziotti della squadra mobile di Bari lo scorso giugno su input del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato che ha curato il coordinamento delle ricerche su tutto il territorio nazionale.

Lo scorso mese di luglio, si è riusciti a rintracciare ed arrestare due complici di Dragomir: una donna, Bica Alina Mihaela, ex Procuratore Capo della magistratura rumena ed un uomo, Bene Ioan, soggetto già noto alle Forze di Polizia italiane per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e truffa.

La donna aveva trovato rifugio presso un suo connazionale nel comune di Altamura, mentre Bene Ioan è stato rintracciato a seguito di un’irruzione della Polizia in una lussuosa villa ubicata nel quartiere di Bari-Palese.

Proseguono le ricerche sul territorio nazionale per il rintraccio degli altri complici.