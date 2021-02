Teatro Petruzzelli a Bari, domani concerto del coro chiude stagione Concertistica

BARI - Si conclude con lo streaming dedicato al coro del teatro, diretto dal maestro Fabrizio Cassi, la prima parte della stagione concertistica 2021 del Teatro Petruzzelli. Martedì 2 febbraio alle 20.30 il maestro Cassi dirigerà il coro accompagnato dalla pianista Luciana Conca.

In programma: O schöne nacht op. 92 n. 1, Der Falke op. 93 n. 5 e Fahr wohl! op. 93 n. 4 di Johannes Brahms, da Romanzen und Balladen, op. 67 Ungerwitter ed Heidenröslein di Robert Schumann, da Vier doppelchörige Gesänge, op. 141 Talismane di Robert Schumann, Jauchzet dem Herrn, alle Welt e Verleih uns Frieden di Felix Mendelssohn-Bartholdy, da Drei geistliche Gesänge op. 69, Morgelinlied e Abendlied di Josef Gabriel Rheinberger, Cantique de Jean Racine, in Re bemolle maggiore, per coro misto e pianoforte, op. 11 di Gabriel Fauré.

Tutti i concerti in programma saranno realizzati in streaming. Gli appuntamenti, fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it) sono realizzati in collaborazione con International Sound e con l'esperto del suono Filippo Lattanzi.