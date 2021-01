Tragedia a Grumo: 16enne precipita da pastificio abbandonato in fiamme e perde la vita

Un 16enne è morto ieri sera a Grumo Appula precipitando, non si sa se per un incidente o volutamente, da un ex pastificio abbandonato in fiamme alla periferia della cittadina del Barese. Stando a quanto si apprende, il 16enne è stato trovato a terra vicino ad una torre della struttura alta circa 50 metri. All'ultimo piano erano stati accesi dei cartoni che hanno preso fuoco. I soccorsi sono stati chiamati per segnalare l'incendio. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Modugno con la Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Bari, coordinati dal pm di turno Marcello Barbanente. Sul posto anche il medico legale Antonio Di Donno. Tra le prime ipotesi al vaglio c'è quella del suicidio ma non si esclude l'incidente. Al momento non sembrano esserci responsabilità di terze persone.