Bari, sequestrati al porto 500 litri di superalcolico albanese di contrabbando: denunciato autista bus

Nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti nel porto di Bari, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme ai militari della Guardia di Finanza hanno portato a termine un'importante operazione di sequestro a carico di un autista proveniente dall’Albania.

Un attento controllo effettuato su un autobus sbarcato da un traghetto proveniente dall’Albania permetteva di rinvenire, abilmente nascosti in un vano, quasi 500 litri di prodotto distillato superalcolico di fabbricazione albanese, sprovvisti di documentazione commerciale e sanitaria che ne legittimasse il trasporto. Trattasi, in particolare, di 85 recipienti in plastica contenenti Rakia - distillato albanese simile alla grappa.

I reati contestati vanno dal contrabbando al trasporto non autorizzato di prodotti soggetti ad accise. Il passeggero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e il mezzo utilizzato è stato sottoposto a sequestro.