Minori a rischio a Bari, intesa Comune-Procura su devianze e abusi

BARI - Il Comune di Bari proroga di un anno, dopo l’interruzione causata dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, la convenzione con la Procura minorile per la realizzazione di una unità di Pronto intervento minori. L'equipe sarà composta da sei assistenti sociali e due agenti della Polizia giudiziaria e opererà con il coordinamento della Procura per i Minorenni.

«Un servizio quanto mai necessario in questo momento sociale, economico ed educativo di particolare vulnerabilità e fragilità per le famiglie e il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, come emerge dagli ultimi episodi di cronaca» dice l’assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico, spiegando che negli ultimi mesi «sono notevolmente cresciute le situazioni in cui si manifestano disturbi comportamentali, depressione, autolesionismo, ansia, aggressività e violenza tra pari, come pure i casi di violenza assistita e conflitti genitoriali». Attualmente i servizi sociali comunali hanno in carico oltre 6 mila minori.

L’obiettivo della convenzione è creare una squadra inter-istituzionale che, relazionandosi al territorio cittadino e metropolitano, alla scuola, alle polizie territoriali e alle Asl, svolga inchieste sociali relative a minori a rischio. «Con l’approvazione di questa delibera, che prevede un potenziamento del Pim - sottolinea il procuratore minorile Ferruccio De Salvatore - sarà possibile garantire interventi sempre più mirati e soprattutto tempestivi finalizzati a prevenire gravi situazioni di pregiudizio per i nostri giovani».