Bari, dai biscotti al tiramisù: un laboratorio di pasticceria per 40 ragazzi del Redentore

BARI - Un laboratorio di pasticceria per 40 minorenni del quartiere Libertà di Bari che frequentano l'oratorio del Redentore di Bari. E’ l’iniziativa della società Divella «Regala un sorriso», in occasione dei festeggiamenti dell’oratorio dedicati a san Giovanni Bosco. Il 29 gennaio, a partire dalle 17 sotto il porticato dell’oratorio, il corporate chef Divella Donato Carra organizzerà un laboratorio «per coinvolgere i giovani, la maggior parte minori che vivono problematiche di socializzazione e spesso esposti al rischio di emarginazione e devianza», è detto in una nota della Divella. Il progetto nasce in collaborazione con l’oratorio del Redentore che offre percorsi di studio, laboratorio e preghiera in un contesto di prevenzione educativa rivolto ai minorenni, soprattutto quelli più fragili. «E' questa la strada che dobbiamo seguire per educare i nostri giovani e aiutarli a crescere nel rispetto delle regole e dell’educazione - commenta don Francesco Preite, direttore dell’Istituto Salesiano Redentore - . Una missione a volte difficile da compiere ma che porta risultati straordinari». "Da circa un anno - spiega Domenico Divella - abbiamo deciso di supportare iniziative sociali di questo genere perché riteniamo siano fondamentali in un delicato momento sociale come quello che stiamo vivendo. Far fronte comune è l’unica strada percorribile per superare insieme le difficoltà che stiamo vivendo».