Bari, è il giorno di Monsignor Satriano: alle 17 la prima messa in Cattedrale

È il giorno di monsignor Giuseppe Satriano a Bari. Il nuovo arcivescovo dell’ arcidiocesi di Bari-Bitonto celebrerà oggi pomeriggio la sua prima messa alle 17 nella cattedrale di San Sabino. Il rito contempla esclusivamente la presenza dei vescovi del territorio e di un numero contingentato di figure religiose preminenti della curia nel rispetto delle regole contro la diffusione del coronavirus. Per gli altri sacerdoti e per i fedeli è prevista la possibilità di seguire il rito religioso grazie ad alcuni maxi-schermi anche se il comunicato pubblicato sul sito dell’arcidiocesi informa che monsignor Satriano, alla fine della messa, saluterà i fedeli durante un breve incontro, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

L’arcivescovo proviene dalla Calabria, è stato alla guida dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, ha 60 anni e succede a monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari dal 1999. Quest’ultimo lascia per raggiunti limiti d’età dopo oltre vent’anni di guida pastorale della comunità.

Il nuovo arcivescovo di Bari ha in programma questa mattina un incontro con i giornalisti alle 10,30 sempre in cattedrale. Sarà l’occasione per un primo contatto all’indomani della festa del patrono degli operatori dell’informazione, San Francesco di Sales. Raccogliere l’«eredità» di monsignor Cacucci è importante. E non è un caso che l’arcivescovo Satriano, dopo aver incontrato papa Francesco, agli inizi dello scorso dicembre, si è rivolto ai fedeli baresi e a quelli calabresi ricordando che per lui ci sarà una sorta di continuità nel culto comune della Madonna Odigitria e di San Nicola, patrono della città ed emblema di accoglienza e dialogo tra tutte le sponde del Mediterraneo. Quel dialogo che rappresenta un crisma per la città di Bari così come ha ricordato il pontefice durante la visita in città dello scorso febbraio, quando proclamò ancora una volta la città capitale della pace e del dialogo nel Mar Mediterraneo.