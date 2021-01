Capurso, passa con il rosso durante il coprifuoco: nell'auto nascondeva droga, arrestato

BARI - Sorpreso in auto a passare con il semaforo rosso durante il coprifuoco, nella macchina nascondeva droga: è stato beccato così dai carabinieri di Capurso un 33enne di Bari. I militari l'hanno bloccato ieri sera per fargli una multa, ma dopo la perquisizione si sono accorti che all'interno del veicolo erano nascosti 4 pezzi di hashish e 300 euro in danaro, presumibilmente provento dell'attività illecita. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari oltre alle multe per aver violato il Dpcm ed essere passato con il rosso. La droga e il danaro sono stati sequestrati.