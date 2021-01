Covid 19 a Bari, mammografia urgente? Servono 52 giorni di attesa

BARI - Nel piano Piano nazionale di governo delle liste d’attesa le priorità temporali previste sono quattro, contraddistinte dalle lettere U, B, D e P. Il medico compila l’impegnativa indicando nel campo apposto la lettera corrispondente a prestazioni urgenti (entro 72 ore), brevi (non oltre 10 giorni), differibili (prima diagnosi da erogare entro 30 o 60 giorni, rispettivamente, per visite ed esami diagnostici strumentali) e programmate (non urgenti, di controllo, in massimo 180 giorni).

A confermare le lungaggini, ancor più dilatate a causa del Covid, ci sono i dati relativi alle liste d’attesa. Per una visita oncologica urgente in provincia di Bari i tempi sono in larga parte rispettati (31 delle 36 prestazioni prenotate nel quarto trimestre sono state garantite nei 3 giorni stabiliti). Ma la situazione si complica, ad esempio, per effettuare le mammografie bilaterali (solo 28 su 73 sono state ottenute in 72 ore con un’attesa media di 52 giorni per le altre) oppure le ecografie bilaterali della mammella (solo 43 su 106 nel tempo massimo, altrimenti 41 giorni in media). Sempre considerando il trimestre scorso, le rilevazioni evidenziano un quadro migliore per le visite oncologiche in tempi brevi (372 su 376 fatte entro dieci giorni). Ma va maluccio per le mammografie bilaterali (ok per 179 prenotazioni su 339: le restanti 160 avvengono dopo un’attesa media di 77 giorni) e ancor peggio per le ecografie bilaterali della mammella (166 su 385 in linea con le previsioni, per il resto ci vogliono due mesi e mezzo). Si progredisce ancora con le prestazioni differibili e programmate, ma anche rispetto a queste la pandemia incide negativamente.