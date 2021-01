Bari, ogni venerdì tamponi rapidi gratuiti per persone povere e senza dimora

BARI - L’assessorato al Welfare ha reso noto che a partire da oggi, ogni venerdì mattina, grazie al coinvolgimento di un medico volontario autorizzato, presso il centro polifunzionale Casa delle Culture saranno effettuati gratuitamente tamponi rapidi naso-faringei.

I tamponi sono riservati alle persone senza dimora o in povertà estrema che richiedono accoglienza nei servizi a bassa soglia e nei casi indicati dal Servizio sociale professionale ogni qualvolta l’esame sia ritenuto necessario al fine di prevenire il contagio da covid.

I tamponi impiegati sono stati donati all’amministrazione comunale dal Rotary club Bari ovest.

Questa attività, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione della ASL (al quale saranno segnalati i cittadini riscontrati positivi al tampone rapido), si aggiunge ai percorsi di monitoraggio attivi in tutte le strutture di accoglienza cittadine nonché alle giornate di somministrazione di tamponi rapidi nel centro comunale diurno Area 51 in favore delle persone senza dimora o in grave difficoltà.