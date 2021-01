Molfetta, rubano 700 euro di trucchi in un centro commerciale: 2 arresti

I carabinieri di Molfetta (Ba) hanno tratto in arresto un uomo e una donna, di origine romena, già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato, avvenuto all’interno di un centro commerciale. Si tratta di un 23enne e una 22enne, fermati oltre la barriera delle casse, dove avevano pagato solo due bottiglie di acqua. I due giovani, scoperti e bloccati, hanno poi restituito tutta la merce, nascosta all’interno di una borsa, costituita da svariati prodotti di cosmesi, per un valore di quasi 700 euro. L'uomo si trova in carcere, la compagna ai domiciliari.