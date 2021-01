Befana, consiglieri municipio 3 Bari devolvono gettoni presenza per donare 65 calze a bimbi indigenti

I consiglieri del municipio 3 si sono tagliati i loro gettoni di presenza per donare 65 calze in occasione della Befana. Un modo per essere vicini ai cittadini, soprattutto a quelli della fasce più deboli, a conferma che esiste anche la buona politica.

”Perché tutti hanno diritto alla Felicità”...: è il messaggio che ha accompagnato la distribuzione, per iniziativa della commissione Politiche Sociali del Municipio 3 del Comune di Bari, e del presidente di Municipio, di 65 calze destinate ad altrettanti bimbi di famiglie meno abbienti del territorio in occasione della Befana. Le calze saranno distribuite attraverso parroci e suore della zona.

«Un gesto d’amore e di speranza - precisa il presidente della commissione, Onofrio Poliseno - , a dimostrazione che laddove si ferma la burocrazia, entra in gioco il cuore, in questo caso quello dei cuore dei consiglieri della commissione che, all’unanimità, hanno dato vita a questa idea dopo i continui ostacoli sulla realizzazione delle linee programmatiche pensate per l’anno appena trascorso».