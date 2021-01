Capodanno in zona rossa a Bari: c'è chi passeggia e chi si tuffa in mare

BARI - Passeggiata sul mare, con amici o famiglia. Allenamento nella palestra all’aperto della spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro e qualche tuffo in mare. La temperatura mite e la mattinata di pieno sole hanno spinto moltissimi baresi a celebrare il capodanno, anche se sottoposto alle restrizioni della 'zona rossa', riversandosi sul lungomare. In molti ne hanno approfittato per fare sport, con una corsa o ginnastica all’aperto. A causa delle restrizioni anti covid non c'è stata la tradizionale corsa di Capodanno che abitualmente parte dalla basilica di San Nicola per finire con un tuffo collettivo in mare, con qualsiasi tempo e temperatura. Ma qualcuno non ha rinunciato comunque a indossare il costume e fare una nuotata bene augurante.