Bari tra le 10 città italiane ad avere i fondi del Mise per la «Casa delle tecnologie»

BARI - Bari è tra le dieci città italiane ad aver ottenuto parte del finanziamento del Mise per la creazione di una «Casa delle tecnologie». Complessivamente i fondi a disposizione sono 25 milioni di euro, 6 dei quali destinati al capoluogo pugliese. Il progetto del Comune, chiamato «Bari Oper Innovation Hub», ha ottenuto l’adesione di partner pubblici e privati, quali le Università Aldo Molo e Lum, Enac, Meditech, Distretto tecnologico aerospaziale, Asi, Cnr, Exprivia, Amt e Tim, oltre al supporto di Anci, Arti, Puglia Sviluppo, Fiera del Levante e Politecnico. «La città di Bari - si legge in una nota - si candida a diventare un centro di riferimento a livello nazionale e internazionale offrendo il proprio territorio per sperimentare sul campo l’utilizzo di droni e veicoli di nuova generazione in ambito urbano».

La «Casa delle tecnologie» si estenderà su tre poli: l’ex Manifattura Tabacchi, sede del Cnr e di Porta Futuro, dove sarà realizzato l’atelier dell’innovazione, un luogo dove esporre i prototipi e le innovazioni prodotte e attivato il contamination lab; l’Area di Sviluppo Industriale, dove sarà ubicato un incubatore di imprese e laboratori di ricerca; la Fiera del Levante, scelta per le sperimentazioni sul campo (Living Lab). L'assessore comunale alla Trasformazione digitale e vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio, ha evidenziato «l'innovatività della nostra proposta che riguarda temi cruciali per le città del futuro: mobilità sicura e sostenibile, logistica avanzata, veicoli e droni a guida autonoma, attraverso l’utilizzo di tecnologie emergenti della blockchain, dell’Internet of things, della intelligenza artificiale. Logistica, mobilità e trasporti sono settori industriali trainanti per l’economia del nostro territorio e noi vogliamo sostenere le imprese del nostro territorio a crescere innovando le proprie produzioni e sostenere nuove start up».