Bari, il pranzo della Vigilia di Natale offerto in chiesa a 100 senza tetto

BARI - In piena emergenza sanitaria la solidarietà non si ferma. La società Divella Spa con Esercito Italiano e la parrocchia Preziosissimo Sangue in San Rocco di Bari hanno organizzato per la vigilia di Natale un pranzo per i poveri e i senza tetto della città. L’iniziativa si svolgerà il 24 dicembre dalle 17 nel cortile esterno della parrocchia, in via Putignani 237. Saranno presenti monsignor Francesco Cacucci e il sindaco di Bari Antonio Decaro. Il pranzo, sotto forma di sacchetti contenenti pasti caldi, sarà distribuito ad oltre cento persone. "Nel periodo del lockdown ci siamo impegnati molto - dice il viceparroco don Stefano Trio - e in questo periodo ancora di più perché ci rendiamo conto che l’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio tante famiglie». A cucinare sarà il corporate chef della Divella Donato Carra, con la collaborazione dei militari dell’Esercito della Brigata Pinerolo di Bari. Nel cortile esterno della parrocchia i militari dell’esercito allestiranno due tende: una dedicata alla cucina da campo, l’altra attrezzata per la distribuzione dei pasti, che comprenderanno pasta al forno, mozzarelle donate dal caseificio «La Contadina», frutta e panettone. «Ci riempie di gioia organizzare questo pranzo di beneficienza - dichiara Domenico Divella - in questo momento storico tutti dobbiamo cercare di fare la nostra parte per sostenere chi è in difficoltà». La Polizia locale di Bari presidierà la zona per evitare eventuali assembramenti