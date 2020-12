Bari, demoliscono un palazzo, crolla muro stabile accanto con gente dentro

Momenti di paura a Bari in via Re David. Alle 11 di stamattina, durante la demolizione di uno stabile, è crollato un muro del palazzo a fianco con i proprietari che erano in casa. Nessuno si è fatto male. Complice una muratura particolarmente sottile, un lato dell'abitazione risulta ora completamente esposto. I vigili del fuoco stanno valutando la presenza di danni strutturali e, dunque, la possibile evacuazione del palazzo,