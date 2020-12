Bari, nelle vie del centro messaggi audio in filo diffusione per ricordare le regole anti Covid

BARI - Regole anti-Covid al posto nelle classiche musiche natalizie vengono trasmesse nella filodiffusione del Comune di Bari, nelle principali vie dello shopping del centro della città. Augurando «buone feste a tutti» la voce registrata dice che «per passare le feste in sicurezza, anche per le strade della città, ricordiamo di indossare sempre la mascherina, evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale». Dall’altoparlante si ricordano anche le ulteriori misure previste dall’ordinanza sindacale per i fine settimana di dicembre, relative al divieto di consumare bevande e alimenti per strada, nelle piazze e nei giardini a partire dalle 11. "Questi comportamenti - dice ancora la voce femminile della filodiffusione - aiutano a per migliorare la salute nostra e dei nostri cari. Più li rispetteremo e prima potremo tornare alla nostra vita normale».

