Bari, bloccati tre «topi» d'appartamento in azione nel quartiere Libertà: arrestati 3 georgiani

BARI - Nei giorni scorsi, a Bari i poliziotti della Questura di Bari, in diversi interventi, hanno arrestato 3 persone e ne hanno denunciato altre 4 a vario titolo.

Nel quartiere Libertà, gli agenti della volante di zona, hanno sorpreso ed arrestato in flagranza di reato, 3 cittadini georgiani di 40, 29 e 28 anni, tutti pluripregiudicati, resisi responsabili di tentato furto aggravato in appartamento in concorso. I malintenzionati sono stati bloccati dai poliziotti mentre erano intenti a forzare la porta d’ingresso di un appartamento con alcuni arnesi da scasso poi sequestrati. I tre delinquenti sono stati condotti nel carcere di Bari.

In Corso Mazzini, durante un controllo i poliziotti della volante di zona hanno sorpreso 4 pregiudicati, di 50, 48, 27 e 25 anni, che circolavano tranquillamente in auto nonostante i divieti imposti dalle norme di contenimento della pandemia; i soggetti sono stati sanzionati e denunciati per la violazione amministrativa vigente.