Coronavirus Bari, in 39 assembrati in un circolo senza mascherine: multati

In un circolo ricreativo enogastronomico del quartiere Murat, nel centro di Bari, la Polizia locale e gli agenti della Questura hanno sorpreso 39 persone, di cui oltre la metà non risultavano socie del locale, riunite per consumare alimenti e bevande.

Di questi, 12 sono stati sanzionati con verbali da 400 euro ciascuno per violazione delle norme anti-Covid e, in particolare, per assembramento ai tavoli e per non aver indossato mascherine e dispositivi di protezione individuale. Altri tre sono stati denunciati perché cittadini extracomunitari irregolari sul territorio e ad ulteriori tre sono stati notificati altrettanti decreti di espulsione.

Il rappresentante legale dell’esercizio è stato anche sanzionato per l’abusiva apertura del circolo in violazione delle norme Covid oltre all’illecita attività di somministrazione di alimenti e bevande a clienti non tesserati.