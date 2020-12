Bari, in arrivo nuove misure anti Covid: chiusi giardini pubblici e rimosse panchine

BARI - Ulteriori restrizioni saranno adottate a Bari nei fine settimana e nelle giornate di festività natalizie per evitare assembramenti. Lo ha deciso il Comune in accordo con Prefettura e Questura. In particolare sarà interdetto l’accesso a tutti i giardini pubblici sul lungomare nel quartiere Umbertino e saranno rimosse tutte le panchine su corso Vittorio Emanuele e sul lungomare di Crollalanza, «dove si riscontrano - spiega il Comune - presenze stanziali di persone adulte nelle ore mattutine e di ragazzi nelle ore serali».

La decisione è stata assunta nell’ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi in Prefettura e prevede nuove limitazioni che si aggiungono a quelle già previste dall’ordinanza del sindaco Antonio Decaro cosiddetta «anti-aperitivi».

«Questo è un ulteriore tentativo per ridurre il più possibile gli stazionamenti di persone - spiega il sindaco -. Dal canto nostro stiamo cercando di sottrarre strumenti e luoghi alla socialità delle persone perché è chiaro che ci sono alcune fasce di popolazione che non sono ancora consapevoli del pericolo che stiamo correndo. Ancora una volta faccio appello al senso di responsabilità di tutti e ad un ultimo sforzo in attesa del vaccino, perché mai come in questo momento la nostra vita è nelle nostre mani».