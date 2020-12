Giovinazzo, riuniti in un locale per giocare alla Playstation: sanzionati 4 giovanissimi

Quattro giovani appena maggiorenni sono stati sanzionati a Giovinazzo (Bari) per violazione delle norme anti-Covid perché sorpresi senza mascherine all’interno di un locale dove si erano riuniti per giocare con la playstation. La successiva perquisizione ha consentito anche di trovare due stecchette di hashish in possesso di due dei quattro giovani i quali, per questa ragione, sono stati anche segnalati alla Prefettura di Bari.

«È una lotta all’incoscienza quella che stanno portando avanti gli uomini dell’Arma di Giovinazzo» scrivono i carabinieri in una nota, ricordando che «meno di 15 giorni fa si erano trovati difronte a una situazione identica, sorprendendo 4 giovani tra i 24 e i 26 anni intenti a guardare una partita di calcio, sempre in un piccolo locale adibito a circolo. Un copione sempre uguale quindi, piccoli circoli e luoghi di ritrovo, troppo spesso utilizzati da giovani non curanti dell’emergenza sanitaria, che se da un lato li costringe alla didattica a distanza, dall’altro, pensano, che consenta loro di incontrarsi liberamente per giocare con playstation, guardare partite di calcio o altro».