Bari, assembramenti senza mascherina: 3 attività commerciali e 26 cittadini sanzionati

BARI - Tre attività commerciali e 26 cittadini sono stati sanzionati nelle ultime ore dalla Polizia locale di Bari per violazione delle norme anti-Covid. Durante controlli a due circoli privati nella città vecchia e all’esterno di locali nella zona Umbertina, sono state fatte 15 sanzioni per assembramenti. Sempre in centro nove minori sono stati sorpresi con mascherine abbassate e senza mantenere la distanza e sono stati sanzionati i rispettivi genitori.

Per mancato uso delle mascherine, poi, sono state sanzionate due persone all’interno del mercato barese di Santa Scolastica. All’interno del parco commerciale di Santa Caterina sono stati infine sanzionate tre attività commerciali.

Dall’inizio del mese di dicembre nell’intero territorio dell’area metropolitana di Bari sono state controllate 5.477 persone, 115 delle quali sanzionate e un’altra denunciata per violazione della quarantena. Sono state anche controllate 527 attività, cinque delle quali sanzionate e per una è stata disposta la chiusura.