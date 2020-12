Bari, caso Bellomo, la difesa dell'ex giudice: «Via il processo da Bari»

BARI - Incompetenza territoriale del Tribunale di Bari e «fumosità» delle accuse: sono le due eccezioni preliminari sollevate dai difensori di Francesco Bellomo nella prima udienza del processo nel quale l’ex giudice del Consiglio di Stato risponde di stalking e violenza privata. I fatti contestati dalla Procura di Bari sarebbero stati commessi nei confronti di quattro borsiste che frequentavano la sua scuola di formazione per la preparazione al concorso in magistratura «Diritto e Scienza», alle quali Bellomo avrebbe imposto dress code, prove di addestramento arrivando a controllarne i profili facebook.

Nel processo è imputato per concorso negli stessi reati l’ex pm di Rovigo Davide Nalin. Entrambi gli imputati erano presenti in aula. Nessuna delle quattro donne si è costituita parte civile. Il giudice monocratico Mario Matromatteo si è riservato di decidere e ha rinviato il processo al primo febbraio 2021.

I legali di Bellomo, gli avvocati Beniamino Migliucci e Gianluca D’Oria, ritengono che «pacificamente gli atti dimostrano che, ove mai, cosa che il dottor Bellomo nega, si fossero verificati eventi di danno, questi non si sarebbero verificati di certo a Bari, perché le presunte persone offese stavano nelle rispettive residenze, a Bergamo e a Palermo». Per gli avvocati, quindi, la competenza territoriale è di questi due Fori, e non di Bari. I legali hanno poi sollevato una questione sulla nullità del decreto che dispone il giudizio «perché dalla imputazione non si comprende in cosa si sarebbero concretizzati questi eventi di danno, ansia, paura, cambiamento delle proprie abitudini. Nell’imputazione non c'è nulla del genere ed è invece un diritto dell’imputati saperlo per potersi difendere compiutamente».

«PROCESSO MEDIATICO» - «C'è stato un procedimento mediatico assoluto in chiave colpevolista» contro l’ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo. Ne è convinto uno dei suoi legali, l’avvocato Beniamino Migliucci, che a margine della prima udienza del processo barese che lo vede imputato per stalking e violenza privata ha ricordato che «il dottor Bellomo era attinto da tre procedimenti penali, a Milano, a Piacenza e a Bari. A Milano è stato archiviato e a Piacenza è stato assolto. L'esito di questi due procedimenti dimostra che spesso un conto è quello che si racconta, un conto sono gli esiti dei giudizi. E dovremmo stare tutti un pò più attenti agli esiti dei giudizi e non ai racconti nella fase delle indagini».

«Non mi risulta che abbia ricevuto alcuna notizia di un incardinamento formale del procedimento a Roma» ha aggiunto l'avvocato Migliucci, rispondendo alla domanda dei cronisti sull'avvio di un altro procedimento da parte della Procura di Roma dopo la trasmissione degli atti dai magistrati baresi per le presunte calunnie e minacce al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che era vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa all’epoca del procedimento disciplinare al quale Bellomo fu sottoposto nel 2017 venendo alla fine destituito.