Covid 19, riapre la Cardiologia dell'ospedale Di Venere: test tutti negativi

BARI - Ripartiranno domattina 2 dicembre, alle ore 8, le attività della Cardiologia dell’ospedale Di Venere a Bari. I ricoveri erano stati sospesi a seguito della positività al Sars Cov2 di due pazienti, riscontrata dopo tre successivi test negativi. Il reparto è stato completamente sanificato, i pazienti dimessi e, ove necessario, trasferiti in altra struttura. E’ stato inoltre avviato uno screening su tutto il personale. In due momenti diversi sono risultati positivi 11 operatori. «Ieri - spiega il direttore di Cardiologia, Vincenzo Bonfantino - è stata eseguita un’ulteriore serie di tamponi molecolari sul personale di reparto e oggi abbiamo ricevuto l'esito negativo per tutti, per cui domattina alle 8 in punto l'attività di ricovero potrà riprendere normalmente»