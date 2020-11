Covid, 19 multati: giocavano in un circolo. A Taranto, sanzioni a 34 datori di lavoro in 3 mesi

La Polizia ha sanzionato 19 persone per violazione delle norme anti-Covid, perché sorprese a giocare a carte in un circolo ricreativo nel quartiere Poggiofranco di Bari. Le verifiche hanno consentito di accertare che dieci delle 19 persone identificate sono pregiudicati. Per tutti è scattata la sanzione per aver violato le regole su assembramenti e uso delle mascherine.

All’interno del circolo, inoltre, erano presenti 3 video slot, detenute senza autorizzazione, che sono state sequestrate.

Nell’ambito dei controlli per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, i carabinieri di Taranto hanno segnalato all’Autorità giudiziaria nell’ultimo trimestre 34 datori di lavoro per violazioni inerenti l’omesso aggiornamento della valutazione dei rischi rispetto al misure di protezione e prevenzione in materia di contagio da Coronavirus, l’omessa fornitura di dispositivi di protezione individuale, l’omessa informazione e formazione sui rischi aziendali e in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2, e l'omessa sorveglianza sanitaria finalizzata a constatare l'idoneità dei lavoratori rispetto alle mansioni specifiche.

Durante l’attività, i carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno comminato sanzioni amministrative e penali per complessivi euro 760.600 euro, notificato la sospensione in via cautelare di 7 realtà imprenditoriali, verificato le posizioni di 127 lavoratori, di cui 97 irregolari e 18 in nero.