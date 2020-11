Bari, assembramenti in circoli ricreativi: 21 sanzionati

Ventuno persone sono state sanzionate a Bari per violazione delle norme anti-Covid sul distanziamento e sul divieto di assembramenti, perché trovate in due circoli ricreativi. Nel quartiere Libertà sono state identificate e sanzionate 13 persone, undici delle quali pregiudicati. All’interno di un secondo circolo, nel centro della città, sono state controllate 8 persone, di cui 6 con precedenti penali. Anche in questo caso tutti sono stati sanzionati per la violazione di quanto previsto dalle norme in vigore per contrastare il diffondersi dell’epidemia da covid-19.