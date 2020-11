Carbonara, fugge all'alt dei cc perché ha della droga: inseguito e arrestato

Intorno alle 9 di ieri, i carabinieri di Bari hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 33enne pregiudicato, che a bordo della propria auto, non rispettando l’alt, si è dato a una folle fuga per le vie del centro abitato.

L’uomo, mentre percorreva la S.P. 183, nei pressi di Carbonara, alla vista della gazzella dei Carabinieri ha svoltato repentinamente, e i militari gli hanno indicato di fermarsi. In risposta, il 33enne ha accelerato, e si è dato alla fuga, a oltre 120km/h, attraversando gli incroci con il rosso, noncurante del pericolo e del traffico.

Altri militari hanno bloccato la strada: l'uomo allora ha provato a scappare a piedi, ma è stato poi bloccato. Aveva con sé una bustina di marijuana e dopo la convalida dell'arresto è stato sottoposto all’obbligo di firma presso le forze di polizia.