Bari, 4 violano quarantena Covid in 24 h: stesso numero fu registrato durante intero lockdown

BARI - Nelle ultime due settimane nel Barese sette persone positive al Covid hanno violato la quarantena, quattro in un solo giorno, sulle complessive 17 sanzionate da marzo ad oggi.

Lo stesso numero di violazioni registrato a novembre era stato infatti accertato nei sette mesi da marzo a settembre. Durante tutto il lockdown, quasi quattro mesi, i positivi sanzionati per aver violato le norme sull'isolamento erano stati in totale quattro, tanti quanti lo hanno fatto in un solo giorno, il 16 novembre.

E’ quanto emerge dall’analisi dei dati forniti quotidianamente dalla Prefettura di Bari relativi ai controlli e alle sanzioni anti-Covid nel territorio dell’area metropolitana. Complessivamente dall’11 marzo, quando sono entrate in vigore le prime norme per il contenimento dei contagi, i baresi sottoposti a controllo sono stati 556.953, dei quali 13.689 sanzionati per la violazione delle diverse regole stabilite di volta in volta con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, dal divieto di spostamento tra Comuni all’obbligo di mascherina e distanziamento. Parallelamente le forze dell’ordine hanno controllato 41.602 attività economiche, sanzionando 250 titolari, disponendo la sospensione di 14 locali e la chiusura di altri 35.