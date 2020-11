Università degli Studi di Bari, al via il bando per accedere al Master in Giornalismo

BARI - Il giornalismo, un sogno inseguito oggi da tante ragazze e ragazzi, è un mestiere che da sempre affascina, ma che oggi necessita di strumenti solidi per poter essere praticato in una condizione di concorrenza ormai globale. Soprattutto alla luce dell’evoluzione del settore dell’informazione, il Master in Giornalismo è di fatto l'unica strada che conferisce gli strumenti professionali per lavorare sia nelle redazioni dei quotidiani, sia in quelle delle tv e delle radio, per non parlare del web. Non c’è al momento altro mezzo che consenta di specializzarsi a tutto tondo in ciascuno di questi strumenti di comunicazione, con grandi vantaggi nella ricerca di sbocchi occupazionali.

Il Master dell'Università di Bari Aldo Moro è una delle tre sole scuole di giornalismo nel Mezzogiorno e forma, appunto, figure altamente professionali che sapranno muoversi a 360° nell’affascinante e turbolento mondo odierno dell’informazione giornalistica.

Puntando in particolare sulla lingua inglese, sui media digitali e sull'utilizzo proattivo dei social, questa scuola si propone di lanciare i futuri giornalisti professionisti anche sul mercato editoriale internazionale. Spazio formativo, infatti, sarà dedicato alle questioni della contemporaneità euro-mediterranea e non solo (“il Sud ci fu padre e nostra madre l’Europa”, è la parola d’ordine presa a prestito da un verso di V. Bodini), quali il fenomeno migratorio e le campagne di disinformazione.

L'attività didattica prevede lo studio di materie sia tecnico-professionali sia universitarie e soprattutto il lavoro in una vera redazione per la produzione di: un magazine quindicinale, due radio giornali e un telegiornale ogni settimana, oltre a un sito web costantemente aggiornato (cliccare per credere: http://www. mediaterraneonews.com/topnews/ ).

Anche per il nuovo biennio sono confermate la direzione scientifica e la direzione didattica, affidate rispettivamente al prof. Luigi Cazzato e al dott. Lino Patruno.

Una nota di primo piano, infine, anche sul prezzo, poiché il Master in Giornalismo di Uniba ha il miglior rapporto qualità-prezzo in Italia e sono disponibili borse di studio totali e parziali. Il costo è di quattromila euro all’anno per due anni di attività full time e per un percorso che conduce l’allievo per mano fino a farlo diventare giornalista professionista. È un costo probabilmente importante se rapportato ad altri percorsi di studio, ma decisamente inferiore rispetto a quello di altre scuole di giornalismo italiane, quasi tutte al nord e dal costo doppio o addirittura triplo.

C'è tempo fino al 30 novembre per iscriversi al bando di selezione per il Master in Giornalismo.

Qui il link di download del bando:

www.uniba.it/didattica/master- universitari/master-i-livello/ 2020-2021/giornalismo