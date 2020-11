Noicattaro, coprifuoco alle 18 nei giorni feriali e festivi: stop anche agli alimentari

BARI - A Noicattaro il coprifuoco sarà anticipato alle 18 nei giorni feriali e nei festivi sarà esteso a tutta la giornata con chiusura anche dei negozi di generi alimentari.

Lo ha annunciato il sindaco Raimondo Innamorato spiegando che il trend di aumento dei contagi in città, attualmente 219, «deve essere arrestato e ho deciso di emettere un’ordinanza che sarà particolarmente restrittiva».

«Ho condiviso l’iniziativa con il prefetto, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl e con il presidente delle Regione Puglia» precisa Innamorato. L’ordinanza non è ancora stata firmata, ma «nella prossima settimana - informa il sindaco - dalle 18 alle 5 del mattino sarà istituito il divieto assoluto di mobilità per i giorni feriali, con conseguente chiusura delle attività non ritenute essenziali, mentre per i festivi il divieto sarà esteso a tutta la giornata, con chiusura anche delle attività di generi alimentari. Saranno sempre consentite le movimentazioni giustificate, con autocertificazione, da motivazioni di lavoro, di salute o estrema necessità».

«Questo provvedimento - continua il sindaco - risulta necessario per limitare all’essenziale gli spostamenti, ridurre gli assembramenti e per sanzionare "a vista" chi proverà a raggiungere le altrui abitazioni per feste, pranzi o ricorrenze. Sono queste le motivazioni che stanno determinando disagi e sofferenze nelle famiglie nojane e ciò mi ha costretto, con grande rammarico, a prendere una decisione che richiederà ulteriori sacrifici a carico delle attività commerciali».