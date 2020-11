Covid a Bitonto, foto di un set in una scuola spacciata per reparto, il sindaco: «Basta fake news»

BITONTO - La foto di un set cinematografico all’interno di una scuola del Barese è stata diffusa oggi spacciandola come un nuovo reparto Covid. A lanciare l’allarme sul rischio di alimentare fake news è il sindaco della città dove la foto è stata scattata, Bitonto, alle porte di Bari.



Con un post su facebook il primo cittadino, Michele Abbaticchio, ha spiegato, commentando l’immagine che ha allegato al testo, che «sta girando questa foto che ritrae un set cinematografico, effettivamente in corso presso la scuola Rutigliano. Qualche buontempone, invece, sta descrivendo la situazione come un ampliamento del nostro presidio ospedaliero, addirittura come reparto covid. Non siamo già abbastanza appesantiti da fesserie senza aggiungerne di nuove?»