Emergenza Covid 19 a Bari: 297 ventenni positivi, quasi uno ogni 100

BARI - Quasi un 20enne ogni cento a Bari è positivo al Covid. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati elaborati dal Comune che, con l’aumento dei contagi in città, sta predisponendo nuove e più incisive restrizioni proprio individuando le zone dove agire in base alla fascia di età più colpita. Dalla classificazione dei contagi per età, emerge che 297 baresi tra i 20 e i 29 anni, sul totale di 32.623 (lo 0,91%) è positivo. Seguono i cittadini tra i 30 e i 39 anni (322 positivi su 35.484, lo 0,9%). Dai dati aggiornati al 10 novembre a Bari città i contagi sono complessivamente 2.263 (2.489 in isolamento) e oltre 5mila baresi hanno almeno un familiare positivo. Di questi, 367 hanno tra i 40 e i 49 anni, 396 tra i 50 e i 59, 221 tra i 10 e i 19, 290 tra i 60 e i 69 anni, 287 sono over 70. La fascia meno colpita è quella dei bambini fino a 9 anni, 26 positivi su 4.417, che rappresenta lo 0,35%.