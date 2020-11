Bari, virus in 110 scuole della provincia: tremila studenti in isolamento

Sono 2.960 gli studenti in Terra di Bari tuttora in isolamento per il Covid (perché positivi o perché sono stati a contatto con positivi) e 110 le scuole coinvolte dalla pandemia. Tiene banco il dibattito sugli istituti di Terra di Bari dopo che il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso l’ordinanza di fine ottobre con la quale Emiliano disponeva la didattica a distanza in tutta la Puglia: quindi si torna a lezione in presenza in primarie e medie, anche se una seconda ordinanza del governatore lascia libertà ai genitori e ai dirigenti scolastici di adottare la «dad».

Mamme, papà e insegnanti mostrano soddisfazione per il ritorno degli scolari tra i banchi, anche se il presidente della Regione rileva che la settimana di stop ha fatto diminuire i numeri.

