Auto contro bus tra Turi e Rutigliano: muore donna di 48 anni

Una donna di 48 anni di Rutigliano è morta per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Provinciale 122 tra Turi e Rutigliano, nel Barese. La sua auto, una Peugeot 106, si è scontrata frontalmente con un bus di una linea privata che trasportava braccianti agricoli. Illesi l’autista del bus e i passeggeri del mezzo. Stando ai rilievi dei carabinieri, la donna, forse a causa dell’asfalto bagnato, avrebbe perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava da sola, e avrebbe invaso la corsia opposta schiantandosi ad elevata velocità con il bus che, hanno rivelato le tracce sull'asfalto, avrebbe anche tentato di evitare l’impatto. L’auto con a bordo la vittima è stata completamente distrutta e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il corpo della donna dalle lamiere.