Bari, Politecnico e Confindustria giovani: siglato accordo per valorizzare talenti e fare innovazione

BARI - Il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino e il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e Bat, Donato Notarangelo, hanno firmato questa mattina nel rettorato del Politecnico un accordo quadro per la collaborazione in nuove attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

L’obiettivo è incrementare e rendere più efficaci le esperienze sul campo di studenti e neolaureati supportando, contemporaneamente, le aziende del territorio nei processi di innovazione. Il progetto prevede tre linee di azione fondamentali: coinvolgere le imprese associate al Gruppo Giovani di Confindustria Bari e Bat in iniziative di open innovation, in particolare nell’ambito del Digilab, il laboratorio del Politecnico in cui si formano giovani talenti alla cultura imprenditoriale con il metodo della “contaminazione” delle idee; organizzare tirocini formativi con le imprese in ambiti di interesse comune (in primo piano i grandi temi della trasformazione digitale e dello sviluppo sostenibile); realizzare un'iniziativa modello “business study tour” che permetta di avvicinare imprese e studenti, coinvolgendo questi ultimi in esperienze concrete sul campo, in affiancamento agli imprenditori.