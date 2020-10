Bari, la virologa Chironna: «Covid più vivo che mai, durerà anni»

BARI - «Il virus non cede il passo, è più vivo di prima e ne avremo ancora per qualche anno": è l’allarme che lancia la virologa Maria Chironna, professoressa dell’Università di Bari e responsabile del laboratorio di analisi Covid della Policlinico di Bari. «Si sta cercando - scrive su Facebook - di arginare una esondazione con sacchi di sale» e ormai le «terapie intensive sono al limite in molte regioni». Secondo la virologa, «operatori sanitari a sufficienza da mettere in campo ora per fronteggiare l’emergenza non ve ne sono, non si acquisiscono competenze dalla sera alla mattina». "Molti - rimprovera - la tanto richiesta verità l’avevano detta e non erano cartomanti. Non abbassare la guardia. L’unica arma sono i comportamenti. Chi ci ha creduto veramente?».