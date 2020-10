Acquaviva, focolaio Covid al Rosa Luxemburg: sei studenti positivi

ACQUAVIVA - Un focolaio Covid all'interno dell'istituto Rosa Luxemburg di Acquaviva: sei studenti sono risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo sulla sua pagina facebook è stato il sindaco Davide Carlucci.

«Domani - scrive il primo cittadino -, per decisione del dirigente scolastico, l'istituto Rosa Luxemburg sarà chiuso. Questo per consentire le attività di sanificazione in seguito all'individuazione di un focolaio di studenti affetti da coronavirus. Da mercoledì le lezioni riprenderanno regolarmente in modalità didattica digitale integrata così come è già avvenuto stamattina e così come avverrà anche domani. Non c'è da allarmarsi e forse, purtroppo, dovemo abituarci a situazioni di questo tipo.

Ci raccomandiamo tuttavia con gli studenti e con i loro familiari affinché limitino allo stretto necessario le uscite all'esterno. A parte gli studenti in isolamento fiduciario, che non possono uscire di casa (e su questo saranno eseguiti specifici controlli), anche familiari e altri contatti meno stretti sono invitati a ridurre quanto più possibile i contatti sociali».