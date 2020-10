Bari, presunto caso Covid tra i poliziotti della squadra mobile: sanificati gli uffici

BARI - Un sospetto caso di coronavirus alla Squadra mobile della Questura di Bari. Si tratterebbe di un poliziotto venuto da fuori Bari per servizio ed entrato in contatto con alcuni colleghi di una sezione della Mobile barese.

Al momento è stato disposto l’isolamento fiduciario per quei poliziotti che hanno avuto contatti con il positivo. Si è in attesa dell’esito dei loro tamponi.

Non è noto ancora sapere con quante persone sia potuto realmente entrare in contatto l’uomo. L’origine del contagio non è stata ancora chiarita.

A scopo precauzionale è stato reso off limits tutto il piano della Questura destinato alla squadra mobile per consentire le operazioni di sanificazione.