Bari, pesca datteri di mare e l'amico lo avvisa quando arriva la Guardia Costiera: sequestro e denunce

Questa mattina la Guardia Costiera di Bari nel corso di un normale controllo ha sequestrato 6kg di datteri di mare, raccolti da un sub intercettato sul litorale barese, in località San Giorgio, mentre rientrava a riva dopo la battuta di pesca di frodo.

Gli uomini della Guardia Costiera, insospettiti dall’anomalo comportamento di una persona che, posizionata a riva e accortasi del loro arrivo, si era preoccupata di richiamare l’attenzione del sub, hanno effettuato immediatamente un controllo riuscendo a rinvenire i datteri di mare che quest’ultimo aveva tentato di nascondere. Il prodotto ittico, immediatamente sequestrato, è stato poi distrutto, mentre i due malcapitati baresi protagonisti della vicenda sono stati denunciati: il sub per la pesca vietata del dattero di mare, nonché per deturpamento e danneggiamento dell’habitat naturale costiero, il complice per tentato favoreggiamento.