Bari, ecco i semafori intelligenti contro le barriere architettoniche

Un semaforo «smart», intelligente e che strizza l'occhio allo stile. Ad oltre un anno dalla delibera di Giunta, eccoli che spuntano per gli incroci della città, come quello in foto, posizionato in Corso Vittorio Emanuele ad angolo con via Sparano.

Dotato di luce a Led, è gestito da un complesso software che gli permette di dialogare con un’unica piattaforma di controllo, configurando e memorizzazione i dati raccolti. Permette di venire incontro alle necessità di ipovedenti grazie ad un piccolo schermo touch screen: così si ottiene la prenotazione della richiesta del verde, mentre il dispositivo acustico segnala il via libera, contribuendo all’abbattimento delle barriere architettoniche in città.

Ma soprattutto sarà molto apprezzato dagli amanti dello stile retrò: bando alla plastica, la struttura è tutta in alluminio, riproducendo così i vecchi semafori di oltre 36 anni fa.