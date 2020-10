Bari, scoperto truffatore seriale: simulava falsi incidenti

Individuato a Bari un truffatore seriale, specializzato in incidenti falsi con la tecnica dello specchietto. È un 48enne siciliano, con numerosi precedenti penali in varie parti d’Italia per truffa o tentata truffa: è stato denunciato dalla Polizia dopo alcuni episodi avvenuti pure a Bari.

È stato rintracciato durante un controllo stradale, a bordo di un veicolo. A suo carico sono subito emersi i precedenti, con i fogli di via di svariati Comuni italiani per la serialità nella tecnica truffaldina dello specchietto. Al momento della perquisizione è stato trovato con un bastone e alcuni gessi colorati utilizzati proprio per simulare ammaccature e graffi di vernice con cui fingeva di aver subito la rottura dello specchietto: per chiudere la vicenda in modo rapido, senza rivolgersi alle compagnie assicurative, chiedeva soldi per risarcire il danno.

Gli agenti dell’ufficio Volanti stanno vagliando le denunce di automobilisti che recentemente in città sono stati coinvolti in simili raggiri.