Polfer: 80 arrestati dal 1 settembre. A Bari ritrovato un 15enne scomparso

BARI - Sono stati 293.218 gli identificati, di cui 80 arrestati e 780 indagati nei controlli compiuti dal 1° settembre dalla Polizia Ferroviaria grazie ad un maggior impegno sotto il profilo della prevenzione. Sono state 19.263 le pattuglie impegnate nelle stazioni: 1.275 i servizi antiborseggio, 240 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 108 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Circa 2 kg di sostanza stupefacente sequestrata tra cocaina, eroina e hashish.

Sono 80 i controlli effettuati su 839 carri ferroviari, italiani e stranieri, trasportanti merci pericolose: è il frutto della speciale action week, una settimana di controlli straordinari disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale per innalzare i livelli di sicurezza nell’ambito del trasporto ferroviario di merci pericolose, che si aggiungono a quelli eseguiti quotidianamente dagli specialisti della Polfer. 29 le irregolarità riscontrate per un ammontare di oltre 138.000 euro di importi contravvenzionali.

Tra le storie a «lieto fine» quella di una ragazzina di 10 anni che è stata rintracciata dalla Polfer di Chiavari a bordo di un treno in transito in quella stazione e diretto a Genova. I poliziotti, seguendo il segnale del cellulare della minore sono riusciti a rintracciarla e riaffidarla ai genitori. A Bari è stato rintracciato un ragazzo di 15 anni che si era allontanato da casa da diversi giorni. E’ stato notato dai poliziotti, insieme ad un bambino, mentre spaesato girava nello scalo ferroviario, vestito in modo trascurato. Dai successivi accertamenti è emerso che il ragazzo più grande corrispondeva all’immagine di un minore allontanatosi da casa, nella provincia di Bari dall’11 settembre. Entrambi i minori sono stati riaffidati ai genitori.