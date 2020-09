Modugno, non vuole farsi misurare la temperatura per entrare in un negozio: scoppia lite, 2 denunce

I Carabinieri di Modugno (Ba) sono stati chiamati ieri sera per sedare un’accesa discussione tra un addetto alla vigilanza di un esercizio commerciale ed un cliente che si rifiutava di essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea e quindi non veniva fatto entrare. I due si sono fronteggiati, armati rispettivamente di mazza da baseball e di coltello, dei quali si sono disfatti all'arrivo dei militari, che in seguito sono riusciti a trovare e sequestrare solo la mazza da baseball. I due sono stati denunciati e dovranno rispondere di minacce aggravate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.